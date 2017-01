BioShock è considerato dagli autori il successore spirituale di System Shock 2, a sua volta acclamato come uno dei più grandi videogiochi di tutti i tempi. Vi condurremo per le umide vie di Rapture, alla ricerca di ciò che resta dell’utopia di Andrew Rayn.

Se BioShock è un capolavoro indiscusso per Windows e Xbox360, Nintendo affila le armi in previsione del Natale con Metroid Prime 3 Corruption, tuttavia sul fronte Sony Lair e Heavenly Sword, titoli attesissimi per playstation 3, deludono le aspettative.

In studio Carlo e Francesco.

