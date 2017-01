Spero che gli argomenti possano giustificare la durata eccezionale di questa puntata di TAT:

Resoconto del Linux Day 2007 a Genova, e approfondimenti di alcuni importarti argomenti trattatati: Informatica e didattica – Accessibilità in Linux – Amarok lettore multimediale – OpenMoko, QTopia e Neo 1973, il telefono è finalmente libero – Trashware: il pc da rifiuto a risorsa (e scoprire che fine fanno i nostri rifiuti informatici). Parliamo di John Carmack con una mail di Marco, e di backup day, risparmio energetico e rendimento elettrico con una di Cristiano.

Errate Corrige: Le copie di OpenOffice scaricate superano i 100 milioni e non 11 come avevo appuntato sul blocco. La IEA non è americana ma intergovernativa. Scusate.

No related posts.