Il Dottor Michelangelo Rocchetti, fisico e thereminista, ci accompagna alla scoperta di questo straordinario strumento musicale, capostipite della musica elettronica, svelandoci i segreti che permettono la sintesi del suo suono caratteristico.

Il Theremin fu inventato negli anni ‘20 dal Leon Theremin, un fisico sovietico. Nato per la musica classica è presto diventato un punto di riferimento per il cinema horror e di fantascienza. E’ uno dei pochi strumenti al mondo che si suona senza contatto fisico, ma “semplicemente” muovendo le mani in aria.

Michelangelo spiegherà come si suona e quali sono i fenomeni fisici alla base del suo funzionamento, presentandoci inoltre l’arpa laser e il Museo del Balì nel quale questi affascinanti strumenti musicali possono essere provati dal pubblico.

La sigla di questo episodio è Morticia’s Dance, reinterpretata al Theremin da Michelangelo in persona.

