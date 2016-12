Un attacco Denial of Service mette in ginocchio il network televisivo americano su web Revision 3: il colpevole è una società che “difende” i diritti dei discografici e cinematografici USA. Dvorak cambia idea: le motherboard e i subnotebook con Linux lo faranno entrare in tutte le case. Alla scoperta della Meth-Caverna del cofondatore di Broadcom.

NB: la qualità audio di questo episodio è particolarmente bassa, e piena di pop [Non ascoltatelo a volume troppo alto!]. La causa è l’INUMANO orario di registrazione

