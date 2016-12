Alla fine ce l’abbiamo fatta! Tecnica Arcana, alla vigilia del suo terzo compleanno ha una nuova casa!

Come potete vedere il nuovo sito non brilla certo per originalità ma il principale motivo di questa migrazione era dotare il podcast di una infrastruttura al passo con i tempi. Essere uno dei (il?) più anziani podcast tecnologici italiani ancora in attività non significa necessariamente avere un sito paleolitico, no? Con calma arriverà anche il carattere e potrebbe essere così barocco da farvi rimpiangere le linee semplici e pulite di questo tema essenziale. Il robot di TA creato da Simone Graziani vi sia di monito…

Cosa fare per ricevere i nuovi episodi del podcast.

Se utilizzate iTunes, non dovete fare niente. Li riceverete automaticamente. Di fatto è da 3 giorni che consultate, senza probabilmente averci fatto caso, il nuovo feed.

Se utilizzate un altro aggregatore invece è necessario un minimo di lavoro.

Dovete sostituire l’indirizzo del feed precedente con quello nuovo:

http://www.tecnicaarcana.com/rss/ta.xml

Tutti gli aggregatori più popolari condividono lo stesso metodo per farlo: nella lista dei podcast ai quali siete abbonati selezionate “Tecnica Arcana Podcast” e visualizzatene le proprietà con un click con il tasto destro. Nel pannello delle proprietà troverete l’indirizzo del feed da sostituire.

La procedura è stata testata con Ziepod e Juice.

Se ci fossero problemi, consiglio di eliminare la precedente sottoscrizione e abbonarsi nuovamente con il nuovo feed. Questa operazione è stata necessaria con Gpodder. Se i problemi persistono non esitate a contattarmi!

Sul feed c’è già un nuovo episodio in anteprima: TA 28 che vi aspetta per confermarvi che l’operazione di migrazione è avvenuta nel migliore dei modi! L’episodio sarà trasmesso nei prossimi giorni anche sul vecchio feed con un avviso del cambio di sito.

Buon Ascolto, scusate il disagio e grazie infinite per il costante supporto in tutti questi anni!

