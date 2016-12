Dopo due anni Tecnica Arcana ritorna al Museo All About Apple di Savona, con una puntata molto più informale che spera di trasmettervi lo spirito del gruppo di persone che anima questa importante istituzione.

Sono intervenuti:

- Alberto Crosio

- Emanuele Donetti

- William Ghisolfo (Presidente AllAboutApple)

- Claudio Monchiero

- Roberto Odino (Vicepresidente AllAboutApple)

- Danilo Olivieri

I prossimi appuntamenti:

- Apertura Straordinaria dell’8 Maggio 2009

- Convegno Barsanti WiFi (Marina di Massa, 14 Maggio 2009)

- Open Day del Settimo Compleanno del Museo (Quiliano (SV) – 6 Giugno 2009)

Per essere sempre aggiornati sulle attività di All About Apple:

- Visitate il blog

- Iscrivetevi al gruppo di All About Apple su Facebook

- Chiamate giovedì sera l’account skype allaboutapple

All About Apple su Tecnica Arcana: il primo episodio – Speciale iPhone

Citati: iDeneb – Digitalia #1 – BeOS – Il mitico Stokko

