Finalmente siamo arrivati al sospirato annuncio ufficiale!

Tecnica Arcana torna Live! per festeggiare con voi la 100a trasmissione!

Mercoledì 3 Marzo 2010 – h 21:00

TA-Live è una trasmissione in diretta, ascoltabile via uStream o attraverso tecnicaarcana.com, nella quale è possibile (possibile? è OBBLIGATORIO! ) intervenire online mediante skype.

Aggiungete l’account Skype ta-live, e durante la diretta mandate un messaggio di testo, verrete messi in coda e richiamati per unirvi alla conversazione! (Vi prego di non usare la chat di skype per nessun altro scopo se non la prenotazione dell’intervento).

Inviate inoltre feedback in tempo reale via Twitter con il tag #tecnicaarcana !

Ma soprattutto… non mancate! TA-Live! non è un evento che capita tutti i giorni e anche voi potrete dire… io c’ero! (non ci assumiamo responsabilità se la gente normale non vi rivolgesse più la parola a seguito della succitata affermazione)

musica:



Rob Van der Berg -magisticalsymphonic, symphonictheme2407



No related posts.