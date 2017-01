Come ogni anno Tecnica Arcana dedica uno speciale all’ Electronic Entertainment Expo: la più importante manifestazione mondiale in tema di videogames.

Carlo Becchi, Alessio Del Bue e Francesco Grosso vi introducono le maggiori novità del settore presentate all’E3 2010 da Microsoft, Sony e Nintendo.

Kinect, il nuovo nome per indicare il dispositivo di riconoscimento Full Body in precedenza noto come Project Natal, sarà in grado di mantenere le promesse?

Playstation Move è davvero l’ultima speranza per coniugare il motion control con l’hardocore gaming?

Nintendo 3Ds, potrà ripetere lo straordinario successo del predecessore? Veramente? E il 3D, è solo un trucco di moda o può avere un futuro nell’intrattenimento domestico?

Risposte confuse a queste e altre domande, nello Speciale E3 2010 di Tecnica Arcana!

Link:

Guarda tutti i video delle presentazioni di E3 2010.

In evidenza:

Demo di Fable 3.

XCOM.

Splatterhouse.

Inoltre:

HTG 21: The State of 3D

L’E3 visto da Penny Arcade

Hai domande su Birra Benny? Rivolgiti qui.

Seguite Tecnica Arcana su Facebook e su Twitter!

Comunicate con noi o ignorate Galaxy Force attraverso il tag #tecnicaarcana !



Musica utilizzata:

Nyghtshade – Reflections

Tratta dal Podsafe Music Network

No related posts.