In un mondo impazzito per un film, Tecnica Arcana non può proporre una featurette?

Certo che può! Quindi i vostri Tecnici Arcani preferiti si sporcano le mani e scendono in strada per “vedere” “Avatar” e fare finalmente chiarezza sulle reali qualità del film: c’è concretezza o è tutto hype?

Ringraziamo Gabriele che segnala What’s the Voice?! (può sempre servire…)

Effetti sonori utilizzati:

uchimes3 – dchimes1



Tratti dal Freesound Project

Musica utilizzata:

Nyghtshade – Morticia’s Dance

