Nota: purtroppo mi trovo nell’imbarazzante, ma fortunatamente non comune situazione, per la quale devo chieder venia per la seconda volta in una settimana per la qualità non eccelsa dell’audio di una trasmissione. Questa volta la causa è (quasi) ignota, ma TAT 46 è afflitta da saltuari disturbi (click e distorsioni e qualche “buco”) impossibili da individuare guardando la forma d’onda e di probabile origine software (ancora pulseaudio dopo aver fatto bene il suo lavoro così a lungo?). In ogni altra situazione avrei registrato nuovamente la puntata, ma data la contingenza degli eventi presentati ho preferito proporvela lo stesso.

Torna MailBox Overflow, l’appuntamento di Tecnica Arcana dedicato al Vostro feedback!

Eventi Italiani:

Lunedi 15: Haiku Meeting 2010 in streaming! | Via Linux e Dintorni / Camelug / Haiku U.G. Italia

Sabato 20: IndieVault e la community degli sviluppatori italiani di videogiochi indipendenti a Ludicomix 2010.

Mail:

Gabriele commenta “Lost Revolution?” e analizza il mercato dei media in relazione alla pirateria.

Salvatore chiede un approfondimento su Boxee, per il 3d, aspettiamo l’esperimento di Metal Gear Arcade.

Marco presenta Cinetvtech, il blog sulla produzione cinematografica e tv.

L’associazione Milk introduce il progetto Edera Internet Point.

Steven racconta la sua esperienza con Moodle.

Seguite Tecnica Arcana su Facebook e su Twitter (tag: #tecnicaarcana)!



Musica utilizzata:

Nyghtshade – Morticia’s Dance

Blazej Lindner – Mindmixing / Electric Storm / Dance of Devil / Midnight Theme / Fast Forward

