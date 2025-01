TA 061 – Flow / Straume

Cari amici, Buon Anno da Tecnica Arcana!

Iniziamo l’anno con un episodio molto sentito e un po’ piu’ personale del solito.

Questa volta vi racconto la storia di Straume o Flow (o Flow – Un Mondo da Salvare, what’s wrong with you, Italy?) il film di animazione Lettone che sta conquistando il mondo e facendo incetta di premi, ultimo dei quali il prestigiosissimo Golden Globe.

Non mi sarei mai perdonato di non averne parlato sul podcast, quindi eccomi qui, non solo con il vostro amichevole corrispondente dal Baltico, ma in piena veste di Tecnico Arcano! Lo sapevate che questo piccolo capolavoro e’ stato realizzato con Blender?

Buon ascolto e ancora una volta buon anno!

Flow – Trailer

Cosa dicono i Lettoni di Straume

The animation of Flow — Blender Conference 2024

Fantadroms (YouTube Playlist) – vi ho avvisati eh…

Una selezione di film di animazione della leggendaria regista Lettone Roze Stiebra, scomparsa l’anno scorso (articolo per contesto, link ai video nell’articolo, spero non ci sia geo-fencing).

Zaķīšu pirtiņa (La sauna dei coniglietti) e’ davvero leggendaria, la conosco praticamente a memoria persino io, e’ tradizionalmente la canzone del bagnetto dei bimbi 🙂

Alcune foto delle riprese in centro a Riga, per un film sud-coreano

