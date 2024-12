TA 059 – Lost & Found

Non ci sono mezzi per fare upselling di questo episodio: e’ un’ora e mezza di un vecchio che si lamenta di portachiavi digitali, convinto di aver registrato uno degli episodi piu’ interessanti della sua carriera.

Spoiler Alert: E’ uno speciale smart tracker / smart tags

Ringrazio il mio buon amico Danilo Olivieri di All About Apple per avermi tenuto compagnia, e per aver portato il punto di vista Apple, come al solito con grande precisione.

Non c’e’ molto da approfondire.

Abbiamo parlato di

Samsung Galaxy SmartTag

Chipolo

Pebblebee (che nel frattempo sono diventati universali! Bravi!)

Apple AirTag

