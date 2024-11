TASH 09 – Speciale Halloween 2024 – L’Oggetto di Merivälja

Cari amici del terrore, ben ritrovati all’immancabile Speciale Halloween di Tecnica Arcana!

Quest’anno abbiamo preparato un episodio decisamente speciale: dopo un excursus da brividi nelle leggende urbane legate al mondo dei videogiochi, ci tuffiamo nella prima investigazione del mistero inedita di Tecnica Arcana!

Piu’ di 300 km percorsi per spostarsi in Estonia (e altri 300 per tornare a casa) per portare alla luce un mistero Baltico assolutamente inedito e sconosciuto al di fuori del paese.

Cos’e’ “L’Oggetto di Merivälja”? Cosa si nasconde sepolto in un giardino di un tranquillo quartiere residenziale nei sobborghi di Tallin, la capitale dell’Estonia?

Scopritelo con noi!

PS: La poesia iniziale l’ha scritta Copilot, non mi assumo responsabilita’ 😀

Link di approfondimento:

La Sindrome di Lavandonia

L’Oggetto di Merivälja (tutto in Estone):

L’oggetto di Merivalja, il file segreto reale ed Estone

(Cover Image tratta da questo sito)

Merivälja objekt – Para-Wiki

La famosa casa dell’Ufo di Merivalja, che ha ispirato la serie TV e’ in vendita

Il listing di Hõbekuuse tee 34, Merivälja.

Imparate un po’ di Estone, guardando Merivalja, la serie TV!

Il frammento dell’Ufo di Merivalja e’ confermato essere…(2015)

Music by FASSounds from Pixabay

Music by Denis Cheianu from Pixabay