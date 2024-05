TA 058 – Ad Astra! 100 Anni di Planetari

Ritorna su Tecnica Arcana dopo 14 anni, Michelangelo Rocchetti: fisico, divulgatore scientifico, responsabile del planetario del Museo del Bali’ e soprattutto (!) autore della leggendaria traccia Theremin sull’altrettanto leggendaria sigla di Tecnica Arcana Telegrafica!

Michelangelo ritorna come al solito con un carico di informazioni interessantissime su uno degli strumenti piu’ spettacolari di divulgazione scientifica di tutti i tempi: il Planetario, che quest’anno compie 100 anni.

Dalla storia dei primi capolavori opto meccanici alle ultimissime generazioni, con contenuti generabili da strumenti open source ed in grado di far girare Quake 😉

Se non siete astrofili, non scoraggiatevi, come tutti gli episodi in cui Michelangelo e’ protagonista, troverete senza dubbio una sfumatura affascinante per vagare con noi nei meandri del cosmo!

Link di Approfondimento:

Il Museo del Bali’ – sito ufficiale

PLANit – Associazione dei Planetari Italiani

Il sito del Centenario dei Planetari

Database Mondiale dei Planetari

Trailer del Centenario dei Planetari (Flat | Fulldome (FR))

________________

Evans & Sutherland (Digistar)

Paper (PDF): DomeView: A Tool for Digital Planetariums

Sega Toys Homestar

AHHAA Science Center (Tartu, Estonia)

Il premio PLANit per il miglior filmato fulldrome per Planetari al Senigalliese Michelangelo Rocchetti

Michelangelo presenta la tecnica Fulldome a ConBlender 2023

[Solo per i genitori di bimbi in eta’ prescolare] La colonna sonora che ha suonato nella mia testa per tutto l’episodio.

La Sigla di Tecnica Arcana e’ Morticia’s Dance dei NyghtShade, con traccia Theremin di Michelangelo Rocchetti, originariamente pubblicata sul Podsafe Music Network e disponibile qui

PS: questo episodio inaugura il nuovo setup audio dei TA Studios Latvija.