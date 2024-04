TA 056 – Savona – Milano (Dune Parte 2)

Come promesso, eccoci nuovamente “On the Road” per il viaggio di ritorno, con altra puntata estemporanea di Tecnica Arcana.

Nella prima parte dell’episodio, commentiamo il numeroso feedback ricevuto in questi giorni dai nostri amatissimi ascoltatori, soffermandoci sui trend e tecnologie dei display a basso consumo per i wearable, specialmente quelli dedicati allo sport.

Nella seconda parte dell’episodio invece condividiamo le nostre opinioni sul recente film Dune Parte 2 e in generale sull’intera saga, con particolare attenzione all’interpretazione di Denis Villeneuve.

Come al solito vi invitiamo ad ascoltare e fare ascoltare, diffondere il verbo di Muad’Dib Tecnica Arcana, lasciare recensioni, like, share – lanciare Hunter Seekers alla competizione e tutte le altre cose che possono aiutare la ri-nascita del podcast.

Anche, e seriamente, fateci sapere cosa ne pensate di tentare qualche live stream, se interessati iscrivetevi al canale YouTube di Tecnica Arcana.

Link dell’episodio:

Pebble (orologio)

FIT File: The End of MIP Displays?

MIP displays and how they work

“Accoglienza ligure: Non é un paese per vecchi, nemmeno nell’entroterra” di Fabrizio Casalino

Muad’Dib’s Jihad

Denis Villeneuve Explains Why Women Are ‘the Epicenter’ of His Dune Universe

