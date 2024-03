TA 055 – Milano-Savona

Cari amici, continuando una vena di esplorazione, vi proponiamo l’ennesimo esperimento in estemporaneita’.

Approfittando dello sciopero generale dei trasporti dell’8 Marzo 2024 (niente auguri, qui donne non ce ne sono) il buon Francesco decide di venirmi a prendere a Milano in macchina.

Decidiamo di registrare una chiacchierata su serie TV, Fallout, Bastardi Digitali, Redneck Domotica, Intelligenza Artificiale e tanto altro, mentre ci spostiamo in autostrada da Milano a Savona.

Se vi piace, tra una settimana torno in Lettonia, potremmo ripetere!

Suggerite gli argomenti!

Buon ascolto, abbiate pazienza per la qualita’ audio non eccelsa