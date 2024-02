TA 054 – Fallimenti!

Cari amici e sodali di Tecnica Arcana, Buon Anno!

In un periodo in cui la gente normale si prodiga in buoni propositi e promesse per l’anno prossimo, noi dedichiamo questo episodio ai piu’ grandi e dolorosi fallimenti degli ultimi 30 anni della storia della tecnologia, cosi’, come memento.

Parafrasando Homer Simpson “non ha senso tentare se non si e’ sicuri di riuscire ad avere successo” ma probabilmente, molte delle persone coinvolte in questi prodotti non guardavano i Simpsons!

Dal momento che l’idea per questo podcast e’ di essere partecipativo, vogliamo vedere la vostra TOP 5 nei commenti, qui o su Facebook, e per permettervi di provare a indovinare la nostra classifica, non pubblichiamo tags o link.

Tornate tra qualche settimana e li troverete!

