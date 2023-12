TA 053 – Materiali Misteriosi

Amici, nemici, simpatizzanti e benevolenti, questo non e’ un miraggio, ma il terzo episodio di Tecnica Arcana del 2023.

Dopo una breve introduzione per spiegare i piani per il podcast per il 2024, ci immergeremo immediatamente nella storia affascinante di materiali, per motivi diametralmente opposti, misteriosi.

Vi porteremo a scoprire Starlite, ideato da un parrucchiere Britannico ed in grado di isolare dalle temperature piu’ elevate – perso per sempre (se mai esistito) per l’avidita’ del suo creatore, e Fogbank un materiale utilizzato per attivare le reazioni di fusione nelle testate nucleare, cosi’ segreto da essere (quasi) perduto.

In studio con me Bing Chat – che ha aiutato non poco a preparare la scaletta, e Francesco, grazie al quale ho letteralmente dovuto lavare il pavimento durante la registrazione.

Link di approfondimento:

