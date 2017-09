“Signore e Signori, il mio nome è Carlo Becchi: sono sicuro che vorrete sapere del nuovo miracolo dell’intrattenimento: la Terza Dimensione!

Cos’é, cosa fa?

Bene, il modo migliore per descrivervelo è dirvi che rende lo schermo assolutamente reale e vivo. Persone, oggetti, panorami prendono profondità e dimensione, come nella vita reale. E ha una qualità aggiuntiva: gli oggetti sembrano fuoriuscire dallo schermo, così realisticamente che quasi vi toccheranno, creando l’impatto più drammatico mai conosciuto al cinema…”

… ed è per questo che Tecnica Arcana numero 37 spezzarà la barriera della Terza Dimensione per portarvi alla nascita della stereoscopia, oltre 150 anni fa, fino a giungere fra genio, illusioni ottiche e dispositivi incredibili, alle tecnologie più moderne per la percezione della profondità e la visione stereoscopica in 3D.

Stereoscopia

View-Master

Autostereogrammi

Magic Carpet

Stereogram Tetris

Futura spiega l’effetto Pulfrich

Virtual Boy

Tomy 3D Games – io avevo SKY ATTACK

SegaScope 3D Glasses per Master System

Il Fotobioscopio di Cook e Bonelli

Il Teleview di Hammond

Lenticular Display

Lenticular Print

YouTube in 3D

Introduzione tratta dal trailer di It Came from Outer Space in 3D (1953)

Musica utilizzata:

Nyghtshade – Reflections



Tratta dal Podsafe Music Network

