TASH 10 – Speciale Halloween 2025 – Per Inferi Ad Astra

Fremi di dolce ardore nella luce,

Uomo! Mio uomo!

Esci precipitoso dalla notte

Di Pan, Iò Pan!

Iò Pan! Iò Pan! Vieni attraverso il mare

Dalla Sicilia e dall’Arcadia!

Vagante come Bacco, con i fauni

E pardi e ninfe e satiri per guardie

Sull’asinello color latte vieni

A me, a me!

Vieni insieme ad Apollo in abito nuziale

(Pastora e Pitonessa)!

Vieni insieme ad Artemide, zolla sericea,

E la tua bianca coscia lava, o Dio

Bellissimo, nella luna dei boschi e sopra il monte

Di marmo, nell’alba della fonte d’ambra!

La porpora della preghiera appassionata

Immergi nel sacrario tuo scarlatto,

Nella trappola cremisi,

L’anima che sussulta aprendo gli occhi

Per vederti filtrare dal groviglio

Dei cespugli, e dal tronco contorto

Dell’albero vivente, anima e spirito,

Corpo e cervello… Vieni attraverso il mare

(Iò Pan! Iò Pan!)

Diavolo o dio, a me, a me,

Mio uomo! mio uomo!

Vieni con trombe che squillano acute

Sulla collina!

Vieni con i tamburi che rullano cupi

Dalla fontana!

Vieni col flauto e l zampogna!

Non son forse maturo?

Io, che attendo e che fremo e che lotto

Con l’aria che non offre rami verdi

Come nido al mio corpo

Stanco di vuoti abbracci,

Forte come un leone e come un aspide

Scattante, vieni, oh, vieni!

Sono stordito

Dalla lussuria solitaria

Del demoniaco.

Tu taglia con la spada i duri ceppi,

Divoratore d’ogni cosa e d’ogni cosa

Procreatore: dammi tu il segno

Dell’Occhio Aperto,

E il pegno eretto della dura coscia,

E la parola di follia e mistero,

O Pan, Iò Pan!

Iò Pan! Iò Pan Pan! Pan Pan! Pan,