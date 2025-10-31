TASH 10 – Speciale Halloween 2025 – Per Inferi Ad Astra

Podcast: Esegui in una Nuova Finestra | Scarica (Durata: 1:22:20 — 150.8MB)

{Tornate tra qualche giorno per le note e link}

Fremi di dolce ardore nella luce,
Uomo! Mio uomo!
Esci precipitoso dalla notte
Di Pan, Iò Pan!
Iò Pan! Iò Pan! Vieni attraverso il mare
Dalla Sicilia e dall’Arcadia!
Vagante come Bacco, con i fauni
E pardi e ninfe e satiri per guardie
Sull’asinello color latte vieni
A me, a me!
Vieni insieme ad Apollo in abito nuziale
(Pastora e Pitonessa)!
Vieni insieme ad Artemide, zolla sericea,
E la tua bianca coscia lava, o Dio
Bellissimo, nella luna dei boschi e sopra il monte
Di marmo, nell’alba della fonte d’ambra!
La porpora della preghiera appassionata
Immergi nel sacrario tuo scarlatto,
Nella trappola cremisi,
L’anima che sussulta aprendo gli occhi
Per vederti filtrare dal groviglio
Dei cespugli, e dal tronco contorto
Dell’albero vivente, anima e spirito,
Corpo e cervello… Vieni attraverso il mare
(Iò Pan! Iò Pan!)
Diavolo o dio, a me, a me,
Mio uomo! mio uomo!
Vieni con trombe che squillano acute
Sulla collina!
Vieni con i tamburi che rullano cupi
Dalla fontana!
Vieni col flauto e l zampogna!
Non son forse maturo?
Io, che attendo e che fremo e che lotto
Con l’aria che non offre rami verdi
Come nido al mio corpo
Stanco di vuoti abbracci,
Forte come un leone e come un aspide
Scattante, vieni, oh, vieni!
Sono stordito
Dalla lussuria solitaria
Del demoniaco.
Tu taglia con la spada i duri ceppi,
Divoratore d’ogni cosa e d’ogni cosa
Procreatore: dammi tu il segno
Dell’Occhio Aperto,
E il pegno eretto della dura coscia,
E la parola di follia e mistero,
O Pan, Iò Pan!
Iò Pan! Iò Pan Pan! Pan Pan! Pan,

Episodi Simili:

  1. TASH 02 – Speciale Halloween 2007 – The Incident In loving memory of Betamax. Nel secondo Speciale Halloween ci spingeremo là dove nessun uomo dovrebbe addentrarsi, strappando il velo...
  2. TASH 05 – Speciale Halloween 2010 – DATA EXPUNGED . . TECNICAARCANAHALLOWEENSPECIAL2010 [DATA EXPUNGED] when less expected, evil rises Nella notte di Halloween torna il più atteso appuntamento dell’anno!...
  3. TASH 06 – Speciale Halloween 2018 – The Halloween Report Lo speciale di Halloween serio, sobrio e che lancia un messaggio forte....
  4. TASH 07 – Speciale Halloween 2019 – Incontri Ravvicinati del Terzo Reich Da Wolfenstein ad Iron Sky, da Call of Duty ad Outpost, l’immaginario collettivo del nerd con una certa cultura non...
  5. TASH 09 – Speciale Halloween 2024 – L’Oggetto di Merivälja Cari amici del terrore, ben ritrovati all’immancabile Speciale Halloween di Tecnica Arcana! Quest’anno abbiamo preparato un episodio decisamente speciale: dopo...

