TA 064 – Il Mistero dello Sloot Digital Coding System

In questo episodio monografico di Tecnica Arcana, esploriamo l’affascinante leggenda di Jan Sloot e del suo sistema di Codifica Digitale per Video – Sloot Digital Coding System – il quale alle fine degli anni ’90 promise di rivoluzionare il modo del video digitali comprimendo un intero film – qualunque film – in pochi Kb.
La storia affascinante di questo tecnico olandese, che quasi convinse Royal Philips Electronics ad abbracciare l’equivalente digitale di una macchina a moto perpetuo, ci permette di ripercorrere non solo un po’ di storia di questo tipo di invenzioni ma anche alcuni dei concetti piu’ interessanti della teoria dell’informazione, come l’Entropia, la compressione, la codifica e un paio di teoremi di Claude Shannon.
Inoltre, inventai personalmente la stessa cosa, 6 anni prima…
Link di riferimento:
Da Wikipedia
Claude Shannon (IT)
Entropia (Teoria dell’Informazione) (IT)
Sloot Digital Coding System (EN)
Roel Pieper
Usbek&Rica: Jan Sloot, l’ingénieur mort juste avant d’avoir changé le monde di Eric Senabre (FR)
The Sloot Digital Coding System is not about compression (EN)
